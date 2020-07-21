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القوى العاملة تصدر بيانا بشأن إجازة 23 يوليو

02:20 م الثلاثاء 21 يوليه 2020
القوى العاملة تصدر بيانا بشأن إجازة 23 يوليو

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة، أن الخميس المقبل الموافق 23 يوليو 2020 إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص المخاطبين بالقانون 12 لسنة 2003 بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

وأكد الوزير، في بيان اليوم الثلاثاء، أنه يجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة بالإضافة إلى أجره عن هذا اليوم مثلي الأجر.

وأصدرت وزارة القوى العاملة، منشورا لمديريات القوى العاملة بالمحافظات، لمتابعة تنفيذ هذه الإجازة من خلال مكاتب العمل التابعة لها بالمنشآت والشركات.

محمد سعفان إجازة 23 يوليو القوى العاملة ثورة 23 يوليو

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