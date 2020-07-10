وزير السياحة يتفقد فنادق ومشروعات مدينتي دهب ونويبع (صور)

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كتب- يوسف عفيفي:

أجرى الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، جولة تفقدثة لعدد من الفنادق والأماكن والمشروعات السياحية بمدينتي دهب ونويبع.

وبحسب بيان اليوم، يأتي ذلك خلال الزيارة الحالية لوزير السياحة والآثار لمحافظة جنوب سيناء، وبعد تفقد عدد من المنشآت الفندقية في شرم الشيخ ومتحف شرم الشيخ الأثري.

رافقه في الجولة أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، وتامر مكرم رئيس جمعية مستثمري جنوب سيناء، وعبدالفتاح العاصي مساعد الوزير لشئون الرقابة على المنشآت السياحية والفندقية وسامي سليمان رئيس جمعية مستثمري السياحة بطابا ونويبع.

وتفقد وزير السياحة والآثار، عددًا من الفنادق بالمدينتين لمتابعة تنفيذ ضوابط السلامة الصحية التي أقرتها وزارة السياحة والآثار والإجراءات الوقائية التي تتخذها هذه الفنادق، حيث وصلت نسبة الاشغالات بمدينة دهب حوالي 45% معظمها من الزائرين المصريين، وتحتوي مدينة دهب على 28 فندقا بطاقة استيعابية تصل الى 2326 غرفة فندقية، بالإضافة إلى 110 بازارات سياحية، أما مدينة نوبيع فيوجد بها 14 فندقًا بطاقة فندقية 1643 غرفة، كما يوجد بها 7 بازارات.

وتفقد العناني الإجراءات الوقائية التي تتبعها هذه الفنادق منذ دخول الضيف من باب الفندق وإجراءات تطهير الأمتعة وقياس درجات حرارة الضيوف وتطهير اليدين، ومنطقة الاستقبال والبهو وإجراءات التسكين ومنطقة المطاعم والمطابخ والبرجولات وحمامات السباحة، والممرات الداخلية والممشى الخارجي ومنطقة الشاطئ، كما تفقد العيادات الطبية الموجودة بهذه الفنادق وطرق تجهيزها والطاقم الطبي الموجود بها.

واستمع الوزير من مديري هذه الفنادق، إلى شرح مفصل عن كافة الإجراءات الوقاية المتبعة وإجراءات التعقيم التي تتم وفقا للمعايير التي أقرتها منظمة الصحة العالمية ووفقا للمواد التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، وتتم بصفة مستمرة.

وتفقد عددًا من الأماكن والمنشآت الفندقية والسياحية بنوبيع، بالإضافة إلى بعض المشروعات السياحية الموجودة فيها.

وخلال زيارته لمدينة دهب، التقى الوزير بأسرة فرنسية انتقلت من فرنسا للعيش والإقامة بمدينة دهب منذ 3 سنوات بصحبة أبنائهم.

كما حرص يوسف الأمريكي الجنسية الذي يعيش في مدينة دهب منذ سنوات عديدة، على لقاء الوزير حين علم بزيارته لها، حيث أشار في حديثه إلى أنه وقع في حب مصر وخاصة مدينة دهب منذ زيارته لها، لذا قرر أن يترك لوس انجلوس ويعيش في هذه المدينة الرائعة ويعمل بها حيث يقوم هذا الرجل بإعداد أطباق من الأرز باللبن مع تطبيق معايير سلامة الغذاء ويبيعها للزبائن على دراجته في أنحاء المدينة.

جدير بالذكر أن شبكة "سى إن إن" العالمية، أوصت في تقرير لها نشرته في يونيو الماضي، بزيارة مدينة دهب، وتحدثت خلاله عن المدينة التى تعتبر "وجهة مغرية" لدرجة أن البعض اختارها وطناً له بعد وقت قصير من زيارته لها، مشيرًا إلى أن مدينة دهب تعتبر أحد أفضل منتجعات الغوص في البحر الأحمر، ووصفها التقرير بـ"الجنة"، مستعرضًا أهم الأماكن السياحية بها.