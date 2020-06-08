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بالصور.. محافظ القاهرة يتفقد أعمال التطوير بالمنطقة الشرقية

04:03 م الإثنين 08 يونيو 2020
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كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أعمال التطوير الجارية بالمنطقة الشرقية وتشمل رفع كفاءة الشوارع والإنارة والتشجير ضمن المخطط الشامل لجعل المنطقة نموذجًا لباقي مناطق العاصمة.

وطالب محافظ القاهرة، خلال الجولة، برفع كفاءة الشوارع الرئيسية والمحاور في المنطقة الواقعة بين شارع النزهة وطريق النصر وإعادة تطوير أسوار شارع السيل بما يتناسب مع النسق المعماري للمنطقة.

وتشهد المنطقة الشرقية إنشاء كباري ومحاور جديدة تسهم في انسياب الحركة المرورية بلا تقاطعات أو توقف لزيادة التدفق المروري وتقليل أزمنة الرحلات كما تم تعديل اتجاهات عدد من الشوارع مع توسعتها وتم إنشاء الكباري بطابع معماري مميز يتناسب مع طابع المنطقة.

كما تفقد محافظ القاهرة، حديقة بن سندر ووجه بسرعة الانتهاء من تطويرها وإعادة تخطيطها وتكثيف الزراعة بها ورفع كافة الإشغالات منها لتعود كمتنفس طبيعي لأهالي المنطقة.​

محافظ القاهرة المنطقة الشرقية خالد عبدالعال

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