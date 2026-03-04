إعلان

"الأوقاف": توزيع 7 آلاف زي أزهري للأئمة الأحد

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

11:18 ص 04/03/2026

وزارة الأوقاف

تبدأ وزارة الأوقاف، الأحد المقبل، توزيع ٧٠٠٠ زي أزهري كامل للأئمة، ضمن حرصها على إظهار الأئمة بالمظهر الأزهري اللائق الذي يجمع بين الجمال والوقار والتميز.

وبحسب بيان، اليوم، كلفت الوزارة مديري المديريات بإيفاد مندوبيهم إلى ديوان عام الوزارة لتسلّم الزي، على أن يجري التوزيع بالمديريات ابتداءً من الأحد ٨ من مارس ٢٠٢٦م، من الساعة التاسعة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، ولمدة خمسة عشر يومًا متواصلة، مع إعداد خطة دقيقة للتوزيع على الإدارات الفرعية.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتوفير الزي الأزهري الذي يمنح الإمام مظهرًا أنيقًا يليق بمكانته، ويعكس الصورة الحضارية والمشرفة للأئمة والدعاة في أداء رسالتهم الدعوية والوطنية.

