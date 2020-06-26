بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد محمد علي بالقلعة
كتب - محمود مصطفى:
بدأت قبل قليل، شعائر صلاة الجمعة من مسجد محمد علي بالقلعة، بحضور 20 مصليا من وزارة الأوقاف، باتخاذ كافة التدابير الاحترازية، والتباعد الاجتماعي.
ويلقي خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حول " شرف الجندية المصرية"، في الخطبة الأولى له، منذ تعليق الجمع والجماعات، قبل ثلاث شهور.
ويقدم مصراوي خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة، عبر الرابط التالي:
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