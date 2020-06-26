أكثر الكلمات إنتشاراً

حظر التجوال سد النهضة رجاء الجداوي فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب الطقس جورج فلويد

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد محمد علي بالقلعة

11:43 ص الجمعة 26 يونيو 2020
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد محمد علي بالقلعة

مسجد محمد علي بالقلعة

كتب - محمود مصطفى:

بدأت قبل قليل، شعائر صلاة الجمعة من مسجد محمد علي بالقلعة، بحضور 20 مصليا من وزارة الأوقاف، باتخاذ كافة التدابير الاحترازية، والتباعد الاجتماعي.

ويلقي خطبة الجمعة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حول " شرف الجندية المصرية"، في الخطبة الأولى له، منذ تعليق الجمع والجماعات، قبل ثلاث شهور.

ويقدم مصراوي خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة، عبر الرابط التالي:

مسجد محمد علي صلاة الجمعة التدابير الاحترازية التباعد الاجتماعي محمد مختار جمعة شرف الجندية المصرية فيروس كورونا

الخبر التالى:

قطع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة لمدة 12 ساعة.. غدا

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 61130

    عدد المصابين

  • 16338

    عدد المتعافين

  • 2533

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 9506788

    عدد المصابين

  • 4786056

    عدد المتعافين

  • 484405

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:قبل جلسة مجلس الأمن.. إثيوبيا تواصل التعنت: سنبدأ ملء بحيرة السد حتى دون اتفاق مع مصر