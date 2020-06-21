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وزير التعليم: إجراءات جديدة من وزارة الداخلية لمواجهة تكدس أولياء الأمور أمام اللجان

08:00 م الأحد 21 يونيو 2020
وزير التعليم: إجراءات جديدة من وزارة الداخلية لمواجهة تكدس أولياء الأمور أمام اللجان

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

(مصراوي):


قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن اليوم الأحد، أجرى 667 ألف طالب وطالبة موزعين على 2200 لجنة رئيسية، و56500 لجنة فرعية، أول امتحانات الثانوية العامة، مضيفًا أن الوزارة تلقت 16 شكوى صحية من الطلاب ليس لها علاقة بكورونا.

وأكد الوزير، في تصريحات إعلامية في قناة الحياة، أن هناك إجراءات جديدة من وزارة الداخلية بداية من يوم الخميس المقبل، لمواجهة تكدس أولياء الأمور أمام اللجان.

وأضاف الوزير، أنه تم ضبط 6 حالات غش أثناء الامتحان، وتم حرمانهم لمدة سنتين.

طارق شوقي وزارة التربية والتعليم وزارة الداخلية

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