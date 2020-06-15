البرلمان يقر الاحتفاظ بالثقة الانتخابية شرط عدم إسقاط العضوية
كتب- مصراوي:
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، على المادة الخاصة بمدة عضوية مجلس النواب، وكذلك الاحتفاظ بالانتماء الحزبي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث تنص المادة 5 من مشروع القانون:
يشترط لاستمرار العضوية بمجلس الشيوخ أن يظل العضو محتفظاً بالصفة التي تم انتخابه على أساسها، فإن فقد هذه الصفة، أو غير انتماءه الحزبي المنتخب على أساسه، أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً، تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
مدة العضوية
المادة (6)
مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.
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