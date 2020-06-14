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الأعلى للإعلام يناقش اليوم مسودة كود البرامج الطبية

11:35 ص الأحد 14 يونيو 2020
الأعلى للإعلام يناقش اليوم مسودة كود البرامج الطبية

مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

يناقش المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم الأحد، مسودة كود البرامج الطبية والتي تنظم حالة الفوضى في هذه البرامج حماية للمشاهدين من الخداع والتضليل بخلط الإعلام بالإعلان.

ينظم الكود قواعد بث البرامج الإعلامية والإعلانية، ويخاطب المجلس غدا نقابة الأطباء لمناقشته بنود الكود التي تضع شروطا لظهور الأطباء.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام البرامج الطبية مسودة كود البرامج الطبية

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