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بلاغ من نقيب المحامين إلى "الأموال العامة" بشأن غسيل أموال النقابة

03:43 م الإثنين 01 يونيو 2020
بلاغ من نقيب المحامين إلى "الأموال العامة" بشأن غسيل أموال النقابة

الكاتب والقانوني رجائي عطية

كتب- مصراوي:

تقدم رجائي عطية، نقيب المحامين، اليوم الإثنين، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، قيد برقم 270 لسنة 2020، حصر وارد أموال عامة عليا، عن جرائم غسيل الأموال والإضرار عمدًا بالأموال العامة لنقابة المحامين الناجمة عن عقود القرض والتمويل البالغ 172 مليون يورو تعادل 3 مليارات وخمسمئة مليون جنيه مصري، وما لابس ذلك من تعاقدات.

وقدم عطية مع البلاغ 5 حوافظ مستندات، شملت الأدلة على ارتكاب جرائم غسيل الأموال والإضرار عمدًا بالأموال العامة لنقابة المحامين.

رجائي عطية نقيب المحامين غسيل أموال النقابة

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