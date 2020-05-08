ما هو مصير مسابقة ١٢٠ ألف معلم بعد أزمة كورونا؟ وزير التعليم يرد

كتب - أسامة علي:

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على استفسارات عدد من المعلمين بشأن مسابقة تعيين 120 ألف معلم عبر البوابة الإلكترونية للتوظيف في المدارس.

وقال شوقي، في تصريحات له عبر أحد مجموعات المعلمين على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخميس، إن موضوع التعاقدات مع المعلمين مجمد حاليًا نظرًا للظروف الاستثنائية الطارئة التي تمر بها البلاد بسبب فيروس كورونا المستجد.

واضاف وزير التربية والتعليم، أن أزمة "كورونا"، تنعكس على الموازنة العامة للدولة وأدت الي غموض الرؤية الخاصة بالتعليم, لافتا إلى انه سيتم النظر فيه فور وضوح الرؤية فيما يتعلق بالموازنة والخطة الاستراتيجية للدولة.

وطمأن الوزير، المعلمين، قائلاً: "الخير قادم بإذن الله ولكن هذا ليس الوقت المناسب للموضوع".

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلنت عن مسابقة للتعاقد وتعيين 120 ألف معلم عبر البوابة الإلكترونية للتوظيف في المدارس لسد عجز المعلمين بالمدارس، ووصل بعض المتقدمين لمرحلة الاختبار النفسي ثم توقفت الاجراءات بسبب تعليق الدراسة والظروف الصحية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.