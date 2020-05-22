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البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر

04:38 ص الجمعة 22 مايو 2020
البابا تواضروس يهنئ شيخ الأزهر بعيد الفطر

البابا تواضروس الثاني

أجرى قداسة البابا تواضروس الثاني اتصالاً هاتفيًا، مساء الخميس، بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، حيث قدم لفضيلته التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

كان قداسة البابا قد بعث برقية تهنئة للإمام الأكبر بالمناسبة ذاتها، هذا نصها: "فضيله الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب. يسعدني بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية أن أهنئ فضيلتكم وجميع أشقائنا المصريين بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعين الله أن يوفق جهودكم المخلصة لإعلاء شأن وطننا العزيز، وتحقيق رسالتكم الحضارية لنشر روح المحبة والتسامح وغرس قيم العيش المشترك في كافه أرجاء العالم".

البابا تواضروس الثاني شيخ الأزهر عيد الفطر

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