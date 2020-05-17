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القوات المسلحة ترفع كفاءة عدد من المدن الجامعية

10:34 م الأحد 17 مايو 2020
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كتب- محمد سامي:

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الإحترازية لمجابهة خطر انتشار فيروس كورونا، وانطلاقًا من المسئولية الاجتماعية للقوات المسلحة تجاه شعب مصر العظيم.

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وعدد من إداراتها التخصصية للقيام برفع كفاءة المدن الجامعية بعدد من المحافظات، حيث تم رفع الكفاءة الهندسية والإدارية للمدن الجامعية لكلٍ من جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة حلوان وجامعة الإسكندرية وجامعة المنصورة وجامعة قناة السويس وجامعة أسيوط، لاستخدامها كأماكن حجر صحي لعزل الحالات المصابة بفيروس كورونا حال تطلب الأمر ذلك.

حيث تم تنفيذ أعمال الإحلال والتطوير لجميع واجهات المباني الخارجية والمداخل الرئيسية وأعمال التنسيق الحضاري، ورفع كفاءة أماكن المبيتات والآثاث والمطابخ ودورات المياه، كما تم تنفيذ أعمال التجديد للأرضيات والدهانات للأسقف والحوائط الداخلية والخارجية.

يأتي ذلك في إطار استمرار جهود القوات المسلحة المبذولة لدعم أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، بما يكفل أمن وسلامة أبناء الشعب المصري.​

المدن الجامعية السيسي القوات المسلحة فيروس كورونا

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