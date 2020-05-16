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وزيرة البيئة توجه بإزالة تراكمات القمامة حول شجرة مريم بالمطرية

01:01 م السبت 16 مايو 2020
وزيرة البيئة توجه بإزالة تراكمات القمامة حول شجرة مريم بالمطرية

وزيرة البيئة توجه بإزالة تراكمات القمامة

كتب- محمد نصار:

قالت وزارة البيئة، إن جهاز تنظيم وإدارة المخلفات التابع للوزارة، نجح في رفع تراكمات القمامة المنتشرة أمام مزار شجرة مريم بالمطرية، وذلك استجابة لشكوى عدد من المواطنين حول تضررهم من هذه التراكمات، وبالتنسيق مع هيئة نظافة وتجميل القاهرة.

وبحسب بيان، يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بضرورة الاستجابة الفورية لجميع الشكاوى الواردة للوزارة والأفرع الإقليمية والتحقق منها والتوصل إلى حلها للمحافظة على صحة المواطنين مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وعلى الفور تم إرسال المعدات اللازمة ورفع كافة التراكمات، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تجدد هذه التراكمات مرة أخرى.

وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إزالة القمامة

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