وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة في عدد من المحافظات، وذلك في إطار دعم جهود التنمية وتنفيذ المشروعات القومية.

مجلس الوزراء: تخصيص أراضٍ في 3 محافظات لدعم التنمية

نص القرار على تخصيص عدد من قطع الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بناحية محافظات الإسماعيلية وشمال سيناء وبورسعيد، بما يتيح الاستفادة منها في تنفيذ خطط التنمية بالمناطق المستهدفة.

مجلس الوزراء: الأراضي مخصصة لإقامة مشروعات تنموية

وفقًا للقرار، سيتم استخدام الأراضي المخصصة في إقامة وتنفيذ العديد من المشروعات التنموية، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير مزيد من الفرص الاستثمارية والخدمية بالمحافظات.