وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على طلب هيئة الإسعاف المصرية بشأن التعاقد لتوفير احتياجاتها من سيارات الإسعاف الجديدة، وذلك في إطار خطة الدولة لتطوير المنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

مجلس الوزراء: الموافقة على تدبير احتياجات هيئة الإسعاف

تضمنت الموافقة السماح لهيئة الإسعاف المصرية بالتعاقد وفقًا لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، لتوفير احتياجات الهيئة من سيارات الإسعاف.

مجلس الوزراء: زيادة أسطول سيارات الإسعاف

يأتي القرار في إطار خطة الهيئة لزيادة أسطول سيارات الإسعاف على مستوى الجمهورية، بما يساهم في تعزيز سرعة الاستجابة للحالات الطارئة ودعم قدرات منظومة الإسعاف.

مجلس الوزراء: دعم خطة الإحلال والتجديد

كما تستهدف الخطوة تنفيذ خطة الإحلال والتجديد لسيارات الإسعاف، بما يضمن استدامة وكفاءة المنظومة، والحفاظ على جاهزية المركبات المستخدمة في تقديم الخدمات الإسعافية للمواطنين.