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كورونا في 24 ساعة| "علاج واعد".. وتفاصيل خطة الحكومة للتعايش مع الفيروس

07:27 ص الخميس 30 أبريل 2020
كورونا في 24 ساعة| "علاج واعد".. وتفاصيل خطة الحكومة للتعايش مع الفيروس

أرشيفية

عرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، أبرز ملامح الخطة العامة للتعايش في ضوء عدم اليقين حول المدى الزمني لاستمرار أزمة فيروس "كورونا"، فيما أعلن أنتوني فوتشي، مدير المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، عن تفاؤله بشأن استخدام عقار "ريمدسيفير" في علاج مرضى وباء كورونا المستجد.

ويستعرض "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم خلال الـ 24 ساعة الماضية:

الصحة: 226 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و21 وفاة
البابا تواضروس: تلقينا مقترحًا لفتح الكنائس بعدد محدود من المصلين
جامعة الأزهر توضح حقيقة توصلها لعلاج لفيروس كورونا
"الطب الوقائي" تفحص قرية بالإسكندرية لحصر المصابين بكورونا
الإبراشي يطالب بمد ساعات الحظر بسبب تهاون المواطنين
عقوبات فورية للمخالفين.. ما خطة التعايش مع "كورونا" التي تنتوي الحكومة تطبيقها؟
فوتشي: عقار "ريمدسيفير" نتائجه جيدة في علاج مرضى كورونا
أكثر من 50 ألف إصابة في كندا وتراجع الحالات في مقاطعة أونتاريو
"العمل الدولية": نصف عمال العالم معرضون لفقدان سبل العيش بسبب كورونا
بريطانيا: عدد وفيات كورونا يتجاوز 26 ألفا بعد تعديله
تركيا تسجل 89 وفاة و2936 حالة جديدة بكورونا
رئيس الوزراء الباكستاني يناقش مع بيل جيتس وضع جائحة كورونا
لماذا يُصاب بعض المتعافين من كورونا مرة أخرى؟

البيت الأبيض: ترامب وعبد الله الثاني يبحثان هاتفيًا جهود مكافحة جائحة كورونا
"الصحة اليمنية": تسجيل أول حالتي وفاة بفيروس "كورونا"
حاكم فلوريدا يعلن عن خطة لرفع القيود المفروضة بسبب كورونا في الولاية تدريجيا

وزارة الصحة فيروس كورونا عقار ريمدسيفير أنتوني فوتشي

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