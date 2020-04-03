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10 إصابات بـ"كورونا" على الأقل بين الأطقم الطبية بمعهد الأورام

11:53 م الجمعة 03 أبريل 2020
10 إصابات بـ"كورونا" على الأقل بين الأطقم الطبية بمعهد الأورام

10 إصابات بـكورونا على الأقل بين الأطقم الطبية بمع

كتب- أحمد جمعة:

كشفت ثلاثة مصادر لـ"مصراوي"، عن إصابة ما لا يقل عن 10 من الأطقم الطبية العاملة بمعهد الأورام بفيروس كورونا المستجد، بعد ثبوت إيجابية التحاليل المعملية التي أجريت لهم.
وقالت نقابة الأطباء في بيان مساء اليوم الجمعة، إنه "تم تحويل 10 من الأطباء والتمريض لمستشفى العزل بعد تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد".
وأوضح الدكتور إبراهيم الزيات عضو مجلس نقابة الأطباء، أنه تم تحويل المصابين الـ10 إلى مستشفى العجوزة المخصص للعزل بالجيزة.
وقال الزيات: "الأطقم الطبية معرضة للعدوى طوال الوقت.. الإحصاء الموجود لدينا يشير إلى إصابة 90 من الأطقم الطبية المختلفة منذ بداية الأزمة".
في السياق، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، أمين عام المستشفيات الجامعية بوزارة التعليم العالي، أن مصدر العدوى للمصابين بمعهد الأورام، أحد الممرضين الذي يعمل في مستشفى خارجي سبق أن ظهرت به حالة إصابة، ونقل الإصابة إلى زملائه.
ولم يحدد عبدالغفار عددًا للإصابات بمعهد الأورام، واكتفى بالقول: "ما أريد قوله أن هناك بالفعل إصابات بين الأطباء والتمريض".
وبلغ إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 66 حالة وفاة، وفق بيانات وزارة الصحة.​
معهد الأورام فيروس كورونا وزارة الصحة إحنا أقوي من كورونا

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