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بجداول منظمة.. "التموين" تبدأ صرف مقررات مايو للبدالين الجمعة​

10:18 م الأربعاء 29 أبريل 2020
بجداول منظمة.. "التموين" تبدأ صرف مقررات مايو للبدالين الجمعة​

وزارة التموين

كتب- محمد سامي:

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، صرف السلع المدعمة للبدالين ومنافذ التوزيع ضمن مقررات شهر مايو المقبل، بجدول منظمة منعًا للزحام والوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد ليقوموا بصرفها لأصحاب البطاقات التموينية بداية من الجمعه المقبل وطوال أيّام الشهر بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات وهو 50 جنيها.

كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة باستمرار طرح كافة السلع الغذائية والسلع الأساسية للمواطنين وبكميات إضافية لتلبية احتياجات المواطنين، وطرح منتجات اللحوم والدواجن.

وأشار الوزير، إلى أن كافة السلع الغذائية من زيت وسكر وأرز وقمح وسمن ومكرونة وبقوليات، وكافة احتياجات المواطنين من سلع تكفي لأكثر من 4 أشهر، واللحوم والسكر والدواجن لأكثر من 6 أشهر، وذلك لاهتمام القيادة السياسية باستمرار تأمين المخزون وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من هذه المنتجات.

وزارة التموين التجارة الداخلية فيروس كورونا

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