كتب- أحمد مسعد:

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن السيد القصير، الوزير، تلقى تقريرًا من الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة حول حصاد وتوريد القمح الذي بدأ الأسبوع الماضي .

وأوضح التقرير أنه تم حصاد 893 ألف فدان حتى أمس الثلاثاء وتوريد حوالي 579 ألف طن قمح لوزارة التموين.

وقال الدكتور عباس الشناوي، إن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والبنك الزراعي المصري من أجل تسهيل استلام القمح من المزارعين وصرف مستحقاتهم المالية.

وأضاف الشناوي: يجري حصاد المحاصيل الشتوية الأخرى وهي الفول البلدي والمساحة المنزرعة 98101 فدان وما تم حصاده 60329 فدانا، ومحصول الشعير المساحة المنزرعة 242565 فدانا وما تم حصاده 27955 فدانا، ومحصول الكتان المساحة المنزرعة 23721 فدانا وما تم حصاده 22755 فدانا، ومحصول العدس المساحة المنزرعة 566 فدانا وما تم حصاده 219 فدانا، ومحصول الثوم المساحة المنزرعة 42019 فدانا ما تم حصاده 16107 فدان، ومحصول البصل المساحة المنزرعة 192512 فدان ما تم حصاده 23872 فدان.

وأشار إلى أن مديريات الزراعة في المحافظات تقوم بمتابعة حصاد جميع المحاصيل الشتوية وفي مقدمتها القمح وذلك طبقا لتوجيهات وزير الزراعة بضرورة التواجد الميداني مع المزراعيين وحل جميع المشكلات التي تواجههم.​