مبادرة لتجميل وتزيين الميادين والأماكن العامة في القاهرة الجديدة (صور)

بمقدم 50 ألف جنيه.. تفاصيل نظم سداد شقق "جنة" في 6 مدن (تصل لـ20 سنة)

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، تنفيذ مبادرة لتجميل وتزيين الجزر والميادين المختلفة والأماكن العامة في أنحاء المدينة كافة، بمناسبة شهر رمضان المبارك، بمشاركة مستثمري مدينة القاهرة الجديدة.

وأضاف غنيم، في بيان اليوم، أن تلك المبادرة عبرت عن الأفكار الإيجابية التي تمثلت في إبداعات وتصميمات عصرية جديدة ساهمت فى تزيين عدة مناطق وميادين بالمدينة، بالتنسيق مع المهندسة سالي حسني مسؤولة التجميل بمدينة القاهرة الجديدة.

وقال رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة: "تأتي المبادرة في إطار إضفاء لمسات جمالية لبث الروح الإيجابية بالمدينة، في الشوارع والأماكن العامة، خاصة في ظل الأزمة التي تمر بها البلاد خلال هذه الفترة بسبب فيروس كورونا".