بعد ظهور تشققات وهبوط.. هل أصبح سد النهضة قنبلة موقوتة لدول المصب؟

كتب : عمرو صالح

09:00 ص 22/02/2026

سد النهضة

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن تأثير الهبوط الأرضي والتشققات الأرضية ببحيرة سد النهضة على جدران السد، ومدى تأثر دول المصب السودان ومصر حال انهياره خاصة أن بحيرته تحتوي على مايزيد عن 60 مليار متر مكعب من المياه.

وقال شراقي في تصريحاته لمصراوي: إن التشققات الأرضية ببحيرة سد النهضة تسرب ما يقرب من 6.5 مليار متر مكعب لباطن الأرض وظهر ذلك خلال السنوات الأخيرة بارتفاع عدد الزلازل بمنطقة الأخدود الإفريقي من 5 زلازل إلى إلى ما يزيد عن 260 زلزل سنويا الأمر الذي يهدد أمن وسلامة السد الذي تعتبره أثيوبيا مشروعا قوميا.

وحول مدى التأثير المحتمل وقوعه على دولتي المصب قال شراقي: الضرر الأكبر و الكارثي الذي يمكن أن يحدث فسوف يكون من نصيب السودان حيث أنها أولى دول المصب ومن المحتمل أن تتعرض لكارثة بشرية حال انهيار السد لأن كمية المياه المتدفقة ستعجز الحلول البشرية عن إيقافها.

واستكمل: أما بالنسبة لمصر فلن يقع على أي أضرار نظرا لامتلكها مفيش مياه توشكى بالإضافة إلى قناطر فارسكور في دمياط وادفينا على فرع رشيد التي يمكن من خلالها تصريف المياه نحو المتوسط فضلا عن التصميم الهندسي للسد العالي الذي يمكنه من حجز 162 مليار متر مكعب من المياه".
وحذرت المجلة الدولية للحد من مخاطر الكوارث، في دراسة جديدة لها من خطر وشيك يهدد سد النهضة الإثيوبي، وذلك بسبب هبوط أرضي وتسرب مياه كبير.
وبحسب المجلة الدولية، أظهرت صور الأقمار الصناعية الحديثة تسرب نحو 41 مليار متر مكعب من مياه الخزان، ما يثير مخاوف جدية حول استقرار السد وتأثيراته على الملايين في دول المصب، خاصة السودان ومصر.

وتسلط الدراسة المنشورة في عدد فبراير 2026، الضوء على تحليل المخاطر الجيولوجية باستخدام أجهزة استشعار متعددة وتقنيات متقدمة، من بينها: "برنامج GRACE لمراقبة المياه الجوفية، النمذجة الهيدرولوجية (SWAT، وتقنية التداخل المستمر للمشتتات (PSI) لرصد التشوهات الهيكلية".

وأكدت المجلة الدولية، أن النتائج أظهرت وجود تشوهات وتسربات في السد تشير إلى عدم استقراره، مع هبوط تفاضلي يصل إلى 40 ملم وظهور مسارات للتسرب والترشيح.

وأوضحت الدراسة أن النشاط الزلزالي في المنطقة أصبح غير طبيعي، ويتماشى مع خطوط الصدوع الجيولوجية، مما يزيد من احتمال حدوث انهيار جيولوجي عابر للحدود.

ووفقًا للمجلة الدولية، فإن الدراسة أظهرت محاكاة انهيار السد إمكانية حدوث فيضانات كارثية تمتد إلى السودان ومصر، مع تأثيرات مباشرة على ملايين السكان.

وأكدت المجلة الدولية، أن هذا التحليل ضمن جهودها الدولية لتقييم مخاطر السدود العملاقة، مشددة على ضرورة إجراء فحوصات السلامة الدورية لسد النهضة.

