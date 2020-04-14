أكثر الكلمات إنتشاراً

خلية الأميرية الإرهابية أسعار البنزين فيروس كورونا مسلسلات رمضان حظر التجوال رمضان 2020 إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب الطقس

نقيب الأشراف ينعى الشهيد الحوفي.. ويؤكد دعمه للدولة في الحرب على الإرهاب

11:55 م الثلاثاء 14 أبريل 2020
نقيب الأشراف ينعى الشهيد الحوفي.. ويؤكد دعمه للدولة في الحرب على الإرهاب

السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف

كتب - محمود مصطفى:

نعى السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، الشهيد المقدم محمد الحوفي بالأمن الوطني، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في مطارة عناصر الإرهاب والضلال.

وأشاد الشريف، في بيان له الثلاثاء، بنجاح جهود وزارة الداخلية فى توجيه العديد من الضربات الاستباقية القوية ضد التنظيمات والجماعات الإرهابية، لتقويض قدرتها على شنِّ أية عمليات إرهابية إجرامية ضد الوطن، معرب عن تضامنه الكامل مع التضحيات والبطولات التي يقدمها رجال الشرطة في سبيل حماية الوطن والمواطنين.

وأكد الشريف، أن مصر ستظل بشعبها وشرطتها وجيشها قادرة على اقتلاع هذا الإرهاب من جذوره، داعيا إلى الضرب بيد من حديد على يد كل من يرتكب جريمة الإرهاب أو يأوي أو يتستر على أي من الإرهابيين.

وشدد نقيب السادة الأشراف على دعمه وتأييده الكامل للدولة المصرية قيادة وشعبا في حربها من أجل الاستقرار والمضي قدما نحو مستقبل رسمناه معا وسنمضي في تحقيقه مهما كلف هذا الوطن من تضحيات فستبقى مصر قوية عصية على الإرهاب الأسود.

السيد محمود الشريف نقيب الأشراف محمد الحوفي خلية الأميرية الإرهابية الإرهاب

الخبر التالى:

مفتي الجمهورية يشيد بتضحيات وبطولات قوات الشرطة في التصدي للإرهاب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 2350

    عدد المصابين

  • 514

    عدد المتعافين

  • 178

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 1949210

    عدد المصابين

  • 467818

    عدد المتعافين

  • 123348

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:حرب الـ4 ساعات.. ماذا حدث في وكر خلية الأميرية الإرهابية؟ (تغطية خاصة)