نقيب الأشراف ينعى الشهيد الحوفي.. ويؤكد دعمه للدولة في الحرب على الإرهاب

كتب - محمود مصطفى:

نعى السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، وكيل أول مجلس النواب، الشهيد المقدم محمد الحوفي بالأمن الوطني، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني في مطارة عناصر الإرهاب والضلال.

وأشاد الشريف، في بيان له الثلاثاء، بنجاح جهود وزارة الداخلية فى توجيه العديد من الضربات الاستباقية القوية ضد التنظيمات والجماعات الإرهابية، لتقويض قدرتها على شنِّ أية عمليات إرهابية إجرامية ضد الوطن، معرب عن تضامنه الكامل مع التضحيات والبطولات التي يقدمها رجال الشرطة في سبيل حماية الوطن والمواطنين.

وأكد الشريف، أن مصر ستظل بشعبها وشرطتها وجيشها قادرة على اقتلاع هذا الإرهاب من جذوره، داعيا إلى الضرب بيد من حديد على يد كل من يرتكب جريمة الإرهاب أو يأوي أو يتستر على أي من الإرهابيين.

وشدد نقيب السادة الأشراف على دعمه وتأييده الكامل للدولة المصرية قيادة وشعبا في حربها من أجل الاستقرار والمضي قدما نحو مستقبل رسمناه معا وسنمضي في تحقيقه مهما كلف هذا الوطن من تضحيات فستبقى مصر قوية عصية على الإرهاب الأسود.