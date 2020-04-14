"البيئة": رفع ٦٧٧٠ طن مخلفات والتخلص منها في ٤٦ منشأة طبية خلال 24 ساعة

كتب- محمد نصار:

استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، اليوم الثلاثاء، التقرير اليومي لجهود فرق ولجان الوزارة من باحثي البيئة في المتابعة اليومية لمنظومة التخلص الآمن من المخلفات الصلبة والبلدية والطبية والحد من بؤر التلوث، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وضمن جهود مواجهة المشاركة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حفاظاً على صحة المواطنين وسلامتهم.

وفتشت فرق ولجان الوزارة من الفروع الإقليمية وإدارة التفتيش البيئي، وَفق التقرير، أمس، على ٤٦ منشأة طبية بعدد من المحافظات تشمل مستشفيات ومراكز ومعامل طبية؛ للوقوف على آليات التعامل الآمن مع النفايات الطبية والتخلص منها بتلك المنشآت أولاً بأول وعدم تكدسها، والتأكد من مطابقة غرفة تجميع النفايات الطبية للاشتراطات، والتزام العاملين بالمنشأة المتعاملين مع النفايات بارتداء مهمات الوقاية؛ حفاظًا على سلامتهم؛ حيث تتم متابعة تلافي أية ملاحظات تم رصدها بالتنسيق مع مديريات الصحة ومسؤولي المستشفيات الجامعية.

وداهمت الإدارة العامة للتفتيش البيئي بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات، عددًا من الأنشطة المخالفة بيئيًّا بمنطقة أبوالنمرس بالجيزة؛ حيث تم ضبط مصنع مخالف للمطهرات والمنظفات، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات.

وكثَّف جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة أعماله في السيطرة على مقالب القاهرة والجيزة؛ للحد من التلوث المحتمل الذي قد ينتج عنها، حيث تم المرور أمس على مقالب القطامية، والوفاء والأمل، والطوب الرملي، والعبور، وتبين استقرار الأوضاع بها، واتباع عمليات التغطية، بالإضافة إلى المرور على مقلب شبرامنت ومتابعة التخلص الآمن من مخلفات قرية المعتمدية بالخلية المخصصة لها.

وتابعت وحدة الرصد والمتابعة بجهاز تنظيم إدارة المخلفات، أمس، مستوى نظافة الشوارع ورفع التراكمات بعدد من أحياء القاهرة والجيزة؛ حيث تم رصد ٤٤ نقطة تراكمات لمخلفات بحي المعادي وحي طرة و١٨ نقطة بحي العجوزة، وتم التنسيق الفوري مع هيئتَي نظافة وتجميل القاهرة والجيزة لإزالة التراكمات المرصودة، والتي تم التعامل معها على الفور.

وتمكنت وزارة البيئة من خلال البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة من رفع ما يقرب من ٦٧٧٠ طن مخلفات والتخلص الآمن منها بالمحافظات التي يعمل بها البرنامج (كفر الشيخ/ أسيوط/ قنا/ الغربية)، وتم توعية عمال النظافة بضرورة استخدام مهمات الوقاية وأدوات التطهير في أثناء التعامل مع المخلفات؛ حفاظاً على سلامتهم، وطرق استخدامها، خصوصًا في تطهير الحاويات والمعدات وسبل التعامل مع مخلفات الوقاية من كمامات ونظارات حماية وقفازات.

وأهابت وزارة البيئة بالمواطنين، إلى جانب الالتزام بإجراءات الوقاية التي أقرها رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزارة الصحة، الحرص على عدم إلقاء مخلفات الوقاية من قفازات وكمامات بالشوارع والأماكن العامة؛ حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وإلقائها في الأماكن المخصصة من حاويات وسلات قمامة بعد غسلها وتقطيعها؛ لضمان عدم استعمالها مرة أخرى.

جدير بالذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء يتم من خلالها استقبال الشكاوى وتسجيلها وإرسالها عبر البوابة الإلكترونية على الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني www.shakwa.eg، وتطبيق الهاتف المحمول "في خدمتك" أو عبر الخط الساخن لمجلس الوزراء 16528، وأرقام الواتس آب المخصصة لتراكمات القمامة: 01555525444- 01555516528 .