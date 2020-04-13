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"في 60 ثانية".. تقرير لـCNN يشيد بتحسن الاقتصاد المصري

04:52 م الإثنين 13 أبريل 2020
"في 60 ثانية".. تقرير لـCNN يشيد بتحسن الاقتصاد المصري

قناة السويس

كتب - محمد سامي:

نشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فيديو لشبكة CNN العالمية، تحت عنوان "الاقتصاد المصري في 60 ثانية" يشيد بنجاح الاقتصاد المصرى، واستعرض التقرير المصور تحسن أداء الاقتصاد، وتحقيقه معدلات نمو مرتفعة بلغت 5.6% في 2019 مما يجعله واحداً من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.

كما أشاد التقرير، بالجهود التي تقوم بها الدولة المصرية لتحديث بنيتها التحتية الاقتصادية، أبرزها توسيع قناة السويس، وإنشاء مناطق حرة اقتصادية، وتعزيز حركة السياحة، بجانب الاستثمار في الطاقة الخضراء، وإنشاء مشروع "بنبان" الذي يعد واحدًا من أكبر المجمعات الشمسية في العالم.

الاقتصاد المصري نمو الاقتصاد المصري CNN إنشاء مناطق حرة اقتصادية قناة السويس حركة السياحة

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