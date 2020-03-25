وزيرة الصحة تكشف دور 3 وزارات في تطبيق العزل المنزلي

كتب - أحمد جمعة:

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن عقد اجتماع مع وزيرة التضامن، ووزير التنمية المحلية، ونائب وزير التعليم العالي؛ بشأن التنسيق في الخطة الحكومية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في مصر.

وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه يتم إجراء العزل الذاتي لبعض الأسر على مستوى الجمهورية، من المخالطين للحالات الإيجابية التي أعلنت الوزارة إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت: "وزارة الصحة تقوم بالتقصي والعزل وتعلم الناس إجراءات العزل الذاتي في المنازل، ويكون دور التعليم العالي المرور على المنازل لمتابعة التقارير الطبية لهذه الحالات، ودور التضامن توفير الدعم للأسر التي تحتاج سواء دعم المعيشة والسلع، والتنمية المحلية تسهيل هذه الإجراءات والتنسيق مع المحافظين".

وتابعت وزيرة الصحة: "الإجراءات شوية صعبة اجتماعيا بس لازم نستحمل هذه الأيام للاطمئنان على صحة الجميع".​