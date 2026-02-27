واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة لتحقيق الأمن ومواجهة كافة أشكال الخروج على القانون، من خلال حملات أمنية واسعة على مستوى الجمهورية.

وأظهرت نتائج الحملات خلال 24 ساعة، التي أشرفت عليها الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بالتنسيق مع الجهات المعنية، ضبط عدد كبير من القضايا.

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات ضبطت 1361 قضية متنوعة، شملت المخالفات والظواهر السلبية المؤثرة على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم ضبطت 480 قضية في مجالات متنوعة أبرزها الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، وتحري المدينين لصالح مصلحة الضرائب.

ليلة الرعب في كرداسة.. مهندس يدهس المارة بسيارة عليها علم إسرائيل وسر كراسة خطيرة

شرطة التموين

واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

وأسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها حوالى 14 طن دقيق أبيض، بلدى مدعم.

3 ملايين قطعة ألعاب نارية

واصلت وزارة الداخلية جهودها المكثفة لمكافحة جرائم الاتجار بالألعاب النارية وحيازتها وترويجها، مع تكثيف الحملات لملاحقة وضبط من يقومون بتصنيعها.

وأسفرت الحملات التي قادها قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة عن ضبط 112 قضية، وبحوزة المتهمين أكثر من 3 ملايين قطعة ألعاب نارية متنوعة.

أمن المنافذ

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال 24 ساعة عن تحقيق عدة نتائج إيجابية، أبرزها: ضبط 3 قضايا في مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية.

كما تم ضبط 3430 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 30 قضية في مجال الأمن العام وتنفيذ 259 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وضبط 3 قضايا متعلقة بالهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.