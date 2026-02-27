إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض البيض والحديد والذهب

كتب : آية محمد

01:43 م 27/02/2026

خريطة الأسعار اليوم

انخفضت أسعار البيض، والحديد، والسمك البلطي، والسكر، واللحوم، والعدس، خلال تعاملات اليوم الجمعة 27-2-2026، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والبطاطس، بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض أسعار البيض اليوم الجمعة بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم الجمعة بالأسواق

ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار اللحوم والسكر والعدس اليوم الجمعة بالأسواق

سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بمنتصف تعاملات الجمعة

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

خريطة الأسعار اليوم سعر البيض سعر الحديد سعر الذهب سعر الدواجن سعر اللحوم

