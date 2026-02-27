انخفضت أسعار البيض، والحديد، والسمك البلطي، والسكر، واللحوم، والعدس، خلال تعاملات اليوم الجمعة 27-2-2026، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، والبطاطس، بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

