مريض نفسي.. ضبط شخص بالغربية لاعتدائه على والدته المسنة

كشفت الأجهزة الأمنية بالغربية، ملابسات ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على والدته المسنة بمحافظة الغربية، حيث جرى فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتبين أنه بتاريخ 25 من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة زفتى بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، تتضرر فيه من نجلها، الذي له معلومات جنائية، لقيامه بالتعدي عليها بالضرب دون سبب، ما أسفر عن إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط المشكو في حقه، وبالفحص تبين أنه في حالة عدم اتزان.

وبسؤال شقيقه، أفاد بمعاناته من مرض نفسي، وأنه سبق إيداعه بإحدى المصحات النفسية لتلقي العلاج، وقدم ما يفيد ذلك من شهادات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.