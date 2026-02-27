إعلان

مريض نفسي.. ضبط شخص بالغربية لاعتدائه على والدته المسنة

كتب : علاء عمران

01:45 م 27/02/2026

مديرية-أمن-الغربية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بالغربية، ملابسات ما تم تداوله عبر أحد المواقع الإخبارية بشأن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على والدته المسنة بمحافظة الغربية، حيث جرى فحص الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وتبين أنه بتاريخ 25 من الشهر الجاري، تلقى مركز شرطة زفتى بلاغًا من ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، تتضرر فيه من نجلها، الذي له معلومات جنائية، لقيامه بالتعدي عليها بالضرب دون سبب، ما أسفر عن إصابتها بكدمات متفرقة بالجسم.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط المشكو في حقه، وبالفحص تبين أنه في حالة عدم اتزان.

وبسؤال شقيقه، أفاد بمعاناته من مرض نفسي، وأنه سبق إيداعه بإحدى المصحات النفسية لتلقي العلاج، وقدم ما يفيد ذلك من شهادات.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الغربية ضرب ضرب والدته

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

5 من أغرب الأطعمة الرمضانية حول العالم
سفرة رمضان

5 من أغرب الأطعمة الرمضانية حول العالم
شرارة الحرب تشتعل.. غارات وتوغل بري يُشعلان الجبهة بين باكستان وأفغانستان
شئون عربية و دولية

شرارة الحرب تشتعل.. غارات وتوغل بري يُشعلان الجبهة بين باكستان وأفغانستان
صلاح ومرموش.. المنافسان المحتملان لليفربول ومانشستر سيتي في دوري أبطال
رياضة عربية وعالمية

صلاح ومرموش.. المنافسان المحتملان لليفربول ومانشستر سيتي في دوري أبطال
أكبر تراجع يضرب سوق الهواتف الذكية خلال 2026.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

أكبر تراجع يضرب سوق الهواتف الذكية خلال 2026.. ما القصة؟
دخلت العناية المركزة.. مي عز الدين تمر بأزمة صحية وتخضع لتدخل جراحي
دراما و تليفزيون

دخلت العناية المركزة.. مي عز الدين تمر بأزمة صحية وتخضع لتدخل جراحي

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

في كرداسة.. قصة سيارة علم إسرائيل ومفاجأة تقلب الموازين
شرارة الحرب تشتعل.. غارات وتوغل بري يُشعلان الجبهة بين باكستان وأفغانستان