تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من المهندس ياسر الشبراخيتى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بشأن موقف أعمال إحلال وصيانة المنشآت المائية ضمن "المشروع القومي لتأهيل المنشآت المائية" .

واستعرض التقرير موقف الأعمال الجاري تنفيذها حاليا، حيث يجرى تنفيذ أعمال إحلال وتجديد لعدد (٦٣٧) منشأ مائي متنوع، كما يجرى عمل معاينة لتقييم (٢٢١٦) منشأ مائي آخر، كما تم طرح عملية الخدمات الاستشارية لإحلال وتجديد المنشآت المائية لمنشآت مرحلتى التدقيق الثانية والثالثة، وجارى البت الفنى والمالى .

وقد شملت مرحلة التدقيق الأولى من المشروع والتي انتهت في شهر يونيو ٢٠٢٤، تدقيق تقييم عدد (٤١٦) منشأ مائى، وشملت مرحلة التدقيق الثانية والتي انتهت في شهر ديسمبر ٢٠٢٤ تدقيق تقييم عدد (٦٥١) منشأ مائى، كما يجرى العمل في تنفيذ أعمال مرحلة التدقيق الثالثة من المشروع بإجمالى (٢٢١٦) منشأ مائى موزعين على مختلف المحافظات .

وصرح الدكتور سويلم أن تأهيل المنشآت المائية يعد أحد أدوات تطوير منظومة توزيع المياه اعتمادا على التصرفات بديلا عن المناسيب ضمن مستهدفات الجيل الثانى لمنظومة المياه 2.0، وأنه وبناءً على قاعدة بيانات المنشآت المائية والسابق إعدادها لعدد ٦٠ ألف منشأ مائى فقد بدأت الوزارة فى تنفيذ مشروع "تأهيل المنشآت المائية"، حيث تم حتى تاريخه نهو المرحلتين الأولى والثانية لتدقيق حالة المنشآت بالمشروع، وجارى العمل في مرحلة التدقيق الثالثة بالمشروع .

وأكد "سويلم" على مواصلة تنفيذ أعمال الصيانة والإحلال طبقا للبرامج الزمنية المقررة، مع مراعاة كافة المعايير والمواصفات المتبعة لضمان جودة التنفيذ، كما يتم متابعة أعمال الرقابة على الجودة وتنفيذ الاختبارات اللازمة للتأكد من الالتزام بكافة المعايير والمواصفات والاشتراطات الفنية واجبة التنفيذ، لضمان تحقيق الاستفادة المرجوة من تلك الأعمال وفقاً للخطة الموضوعة.

جدير بالذكر أنه تم تشكيل وحدة مركزية مسؤولة عن متابعة أعمال إحلال وتأهيل المنشآت المائية، وإعداد حزم الأعمال والعقود بشكل دورى للتسليم للجهة المنفذة، والتنسيق مع الجهة المنفذة وأطقم الإشراف والإستشارى، ومتابعة وتقييم وتوثيق مراحل التنفيذ بالتنسيق مع جهات الوزارة المختصة.

كما تم تشكيل عدد (١٨) لجنة مختصة بالإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات مكونة من عدد (٣) مهندسين في كل لجنة لمتابعة أعمال الإحلال والتأهيل على الطبيعة وإعداد تقارير دورية لمتابعة التنفيذ طبقا للجداول الزمنية الموضوعة وتسليم وحدة إدارة المشروع تقارير المعاينة، مع استمرار معاينة المنشآت المائية بكل محافظة.

كما تم عمل نماذج موحدة لتقييم كل نوع من المنشآت المائية وتدريب أعضاء لجان التقييم بالمحافظات على استيفاء هذه النماذج لتوحيد طريقة التقييم وربط أعمال التقييم بقواعد البيانات من خلال التطبيقات التي أعدها قطاع الإدارة الإستراتيجية بالوزارة .

