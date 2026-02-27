إعلان

بسبب خلافات مالية.. ضبط 5 أشخاص بالقاهرة لاحتجاز شخص

كتب : علاء عمران

01:44 م 27/02/2026

قوات الأمن

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط 5 أشخاص لقيامهم باحتجاز شخص آخر على خلفية خلافات مالية بينهم، بعد ورود بلاغ إلى قسم شرطة المطرية من أحد الأشخاص يفيد احتجاز شقيقه بالقليوبية.

وأظهرت التحريات أن الخلافات نشأت بسبب اتهام المجني عليه بالنصب عليهم والحصول على مبالغ مالية مقابل تسفيرهم لإحدى الدول، إلا أنه لم ينفذ ما وعدهم به ولم يُعيد المبلغ المالي.

وبمواجهة المتهم، أقر بصحة الاتهامات، وأرشد عن جزء من المبلغ المستولى عليه، مشيرًا إلى أنه أنفق الباقي على احتياجاته الشخصية.

وتم تحرير المحاضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

