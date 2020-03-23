وزير النقل يوجه بسرعة إنهاء الدراسة الخاصة بالكارت الذكي للمواصلات

كتب- أسامة علي:

عقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اجتماعاً موسعاً مع قيادات السكة الحديد والشركة المصرية لادارة وتشغيل المترو لمتابعة عدد من الموضوعات الهامة.

ناقش الوزير، بحسب بيان، آخر مستجدات الدراسة الخاصة بربط تذاكر المترو بتذاكر القطار الكهربائي ثم ربطهما مستقبلا بتذاكر المونوريل الذي يتم تنفيذه بالإضافة إلى الربط مع تذاكر أتوبيسات النقل العام ليصبح هناك تذكرة موحدة لجميع وسائل المواصلات، مشددا على سرعة الانتهاء من هذه الدراسة التي ستشكل خدمة جيدة للركاب في مجال المواصلات في مصر

وطالب وزير النقل، باستمرار اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا في السكة الحديد والمترو من حيث استمرار أعمال التعقيم والتطهير للمحطات والقطارات وأماكن التجمعات للركاب وبث رسائل إذاعية في المحطات للتوعية من الفيروس واستمرار ارتداء العاملين من المتعاملين مع الجمهور والقائمين بالتطهير والتعقيم للكمامات مع الكشف الدوري علي المتعاملين مع الجمهور بالاجهزة المخصصة للكشف عن الفيروس.