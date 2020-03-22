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الأوقاف تبحث إنهاء خدمة إمام ببني سويف لمخالفته تعليمات مواجهة كورونا

02:09 م الأحد 22 مارس 2020
الأوقاف تبحث إنهاء خدمة إمام ببني سويف لمخالفته تعليمات مواجهة كورونا

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتورمحمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إيقاف الشيخ عباس أحمد عباس إمام وخطيب بمحافظة بني سويف عن العمل، مع خصم بدل الدروس والقوافل وصعود المنبر منه لمدة ثلاثة أشهر، بعد مخالفته قرار الوزارة الخاص بغلق المساجد.

وقرر وزير الأوقاف، إحالة الإمام المذكور للجنة القيم بديوان عام الوزارة غدًا الاثنين، مع التوصية بالنظر في إنهاء خدمته، أو إحالته لباحث دعوة، بناء على مذكرة رئيس القطاع الديني، رئيس غرفة المتابعة بديوان عام الوزارة.

وأكدت وزارة الأوقاف، في بيان لها الأحد، أن إنهاء الخدمة هو الجزاء المناسب لمن يخالف التعليمات في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن عقوبة عدم تنفيذ التعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، تصل إلى الفصل من الخدمة نهائيًا.

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