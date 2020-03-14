بالصور- لماذا تغير لون نهر النيل إلى الأصفر؟.. مسئول بالري يجيب

كتب- أحمد مسعد:

تصوير- محمود بكار:

انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عدة صور ترصد تغير لون نهر النيل من الأزرق الداكن إلى اللوان الأصفر، وسط انتشار العديد من الشائعات حول عدم صلاحية مياه النهر.

وقال المهندس محمود السعدي رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، إن تغير لون نهر النيل إلى اللون الأصفر لا يدعو للقلق، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي هي الأمطار الغزيرة التي ضربت البلاد خلال الـ48 ساعة الماضية.

وتعرضت البلاد لموجة طقس سيئ، ضربت البلاد لمدة 72 ساعة بين أمطار غزيرة تحولت لسيول وبين عواصف تربية شديدة.

وأضاف السعدي، لمصراوي، أن هطول الأمطار علي الأراضي الزراعية والصحراوية يسبب انجرافا عبر مصارف الري بعد خفض المنسوب لاستقبال مياه الأمطار، لافتاً إلى أن تلك الأتربة ليست خطرة بل مفيدة للزراعة.

وتابع: تم توجيه الكثير من المياه إلى مجرى النيل في عدد كبير من مخرات السيول بمحافظات الصعيد، وهو ما أدى إلى تغير لون المياه.

وأشار رئيس مصلحة الري، إلى أنه من الصعب على شركات المياه تصفية المياه من الأتربة، مؤكداً على استمرار عمليات الطوارئ والمرور على الرياحات وشبكات الترع المختلفة.