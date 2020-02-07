حدث ليلاً| حسين فهمي يبرئ السادات من مزاعم كاتب يهودي والتعليم العالي تعلق على أزمة جامعة الإسكندرية

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، كان أبرزها ما يلي:

كاتب يهودي يدعي أن زوجته أقنعت السادات بزيارة الكنيست.. وحسين فهمي يكذبه

نشرت صحيفة الشرق الأوسط، أمس الخميس، أجزاء من مذكرات الكاتب الفرنسي اليهودي الشهير، ماريك هالتير، تناول فيها تفاصيل لقاء جمعه مع الرئيس الراحل محمد أنور السادات خلال حفل عشاء أُقيم بمنزل الفنان حسين فهمي بالقرب من أهرامات الجيزة.

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4 قرارات من وزير التعليم العالي بشأن واقعة الاعتداء على أستاذ جامعة الإسكندرية

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بيانًا، ذكرت فيه أن الوزير الدكتور خالد عبد الغفار تابع مع رئيس جامعة الإسكندرية ونائبه ومجلس كلية التجارة بالجامعة، تطورات أزمة اعتداء طالب بالكلية على عضو بهيئة التدريس، لافتةً إلى عدة إجراءات مشددة أمر بها الوزير للحيلولة دون تكرار مثل هذه الحوادث.

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تركي آل الشيخ يُعلن حضور "مشروط" لقمة الأهلي والزمالك في الدوري

أعلن تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للنادي الأهلي حضوره مواجهة ناديه الأحمر مع الزمالك المؤجلة من الجولة الرابعة في الدوري المصري الممتاز، لكنه وضع شرطًا لقبول الحضور.

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"الوطنية للانتخابات" تنشر ضوابط ساعة الراحة بتكميلية النواب بالجيزة وملوي

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر مساء أمس الخميس، قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بضوابط تنظيم ساعة الراحة باللجان الفرعية في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة الأولى دائرة الجيزة، ومقرها قسم شرطة الجيزة، والدائرة السابعة ومقرها مركز شرطة ملوي بمحافظة المنيا.

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