"صرف صحي القاهرة" تُعلن انتهاء فعاليات اﻷسبوع التدريبي للعاملين

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة للصرف الصحي، عن انتهاء فعاليات برنامج الأسبوع التدريبيي للعاملين بشركات المياه والصرف الصحي، والذي استضافته شركة الصرف الصحي بالقاهرة، بمشاركة 16 شركة من الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار المهندس عادل حسن، إلى أن برنامج الأسبوع التدريبي الأكبر من نوعه مقارنة بالبرامج المنفذة في هذا التخصص، واستهدف تدريب 215 متدربًا، من خلال تنفيذ 10 برامج تدريبية في مجالات التشغيل والصيانة وجودة مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي، من خلال عدد من التطبيقات النظرية والعملية، تحت إشراف الإدارة العامة للتدريب (إدارة دعم مراكز التدريب) بالشركة القابضة.

وأوضح، أنه تم إطلاق المنصة الإلكترونية للتدريب الإلكترونى تمهيدًا لتطبيق منظومة التدريب الذكية، والامتحانات الإلكترونية، التي تتماشى مع سياسة الدولة في ملف التحول الرقمى، وتتفق مع رؤية الشركة القابضة للتدريب، باتباع أحدث الطرق النظرية والعملية والتفاعلية، وكذا البث المباشر والتفاعل الإلكترونى، والتدريب على جميع أنواع الصيانات المختلفة من خلال بث مباشر للإصلاح من داخل الورش ومراكز الصيانة.