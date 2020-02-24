انخفاض 5 درجات وغياب للشمس.. الأرصاد: أمطار غزيرة على القاهرة والسواحل الشمالية اليوم

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم هو ذروة حالة التقلبات الجوية والتي بدأت أمس الأحد وتستمر حتى الثلاثاء، لافتًا إلى أن اليوم يشهد انخفاضًا في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية بقية تصل لـ5 درجات.

وأضاف شاهين، أن سقوط الأمطار سيكون أكثر غزارة وشدة على السواحل الشمالية والقاهرة، مقارنة بأمس الأحد، لافتًا إلى أن الأمطار على المناطق الجبلية في سيناء يمكن أن تصل لحد السيول.

وتابع: "الطقس مائل للبرودة خلال ساعات النهار شديد البرودة خلال فترات الليل، حيث تصل درجات الحرارة على القاهرة 15 - 11 والوجه البحري 14 - 11، والسواحل الشمالية 16 - 9، وشمال سيناء 16 - 10، لتبدأ درجات الحرارة في التحسن بداية من يوم الثلاثاء حيث ترتفع من 3 إلى 4 درجات على أغلب الأماكن".

وأشار إلى أن فترات سطوع الشمس ستكون قليلة جدًا خلال الـ48 ساعة المقبلة، على أن تبدأ حالة التحسن في الطقس على القاهرة مساء غدِ الثلاثاء، والأربعاء على كل المناطق.