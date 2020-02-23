القاريء طه النعماني يحي الذكرى الأولى لحادث مسجدي "نيوزيلندا" الشهر المقبل

كتب - محمود مصطفى:

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، سفر القاريء الشيخ طه النعماني، للمشاركة في مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى للحادث الإرهابي على مسجدي مدينة تشريش بدولة نيوزيلندا، الشهر المقبل.

وقال النعماني في تصريحات لمصراوي، الأحد، إنه سيتوجه إلى نيوزيلندا للمشاركة في إحياء الذكرى الأولى للحادث الإرهابي، الشهر المقبل، موجها الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

وشهدت مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا، منتصف مارس الماضي، هجومًا إرهابيًا على مسجدين، راح ضحيته عشرات الشهداء والجرحى، كان من بينهم ضحايا من دول عربية.