تقديم تظلم أو الإلغاء.. ماذا يعني إتاحة مهلة لاستكمال أوراق حجز شقق الإسكان الاجتماعي؟



كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي، فرصة جديدة لحاجزي بعض إعلانات مشروع الإسكان الاجتماعي، لاستكمال بياناتهم حتى لا يتم إلغاء التخصيص.

المهلة الجديدة التي أتاحها صندوق الإسكان الاجتماعي ويمكن تقديم تظلم خلالها، من المقرر أن تستمر لمدة شهرين وتنتهي بالتحديد يوم 14 أبريل المقبل، وهي مخصصة لحاجزي الوحدات السكنية التي سبق طرحها في المدن الجديدة، في إطار مبادرة البنك المركزي، لاستكمال البيانات والمستندات، حيث اعتبرت الوزارة أن عدم استكمال تلك الإجراءات، تراجعًا عن الاستمرار في حجز الشقة.

أماكن الشقق:

المهلة الممنوحة لحاجزي الوحدات المطروحة خلال الفترة من 26 مارس 2014 وحتى 14 إبريل 2014، بمدن 15 مايو، 6 اكتوبر، العاشر من رمضان، السادات، بدر، بني سويف الجديدة ، برج العرب الجديدة، العبور الجديدة، الفيوم الجديدة، أسيوط الجديدة، المنيا الجديدة، سوهاج الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة.

وتبدأ المهلة أيضًا في الفترة من 7 إلى 15 يوليو 2015، في مدن الشروق، العبور، الشيخ زايد، القاهرة الجديدة، قنا الجديدة، الصالحية، النوبارية الجديدة.

ويمكن التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي لمعرفة الموقف الخاص بكل حاجز، وإنهاء الإجراءات، من خلال الأرقام التالية 1188 – 5777 من أي تليفون محمول، أو 090071117 من التليفون الأرضي.

الأوراق المطلوية:

وقالت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هذه المهلة موجه للحاجزين خلال فترة معينة، حيث يوجد نقص في بعض الأوراق والمستندات وهذه المهلة لاستكمالة هذه البيانات حتى لا يتم إلغاء التخصيص.

وأضافت الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن الأوراق التي يمكن أن يعدلها الحاجزين خلال المهلة المعلن عنها تتمثل في مفردات المرتب أو إذا كانت حدث تغير عمله أو محل الاقامة.

وأشارت إلى أن الحاجزين الذين تم رفض طلباتهم من جهات التمويل، يمكنهم تقديم طلبات تظليم وإعادة الاستعلام الميداني عن العمل والسكن.