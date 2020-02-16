تبدأ 19 فبراير.. 5 حفلات صباحية ومسائية لـ"نيران جورجيا" بالأوبرا

كتب- محمد عاطف:

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، فرقة الباليه الملكي القومي الجورجية، لتقديم عرض "نيران جورجيا" في 5 حفلات صباحية ومسائية على المسرح الكبير، وذلك في الحادية عشر صباحًا والثامنة مساءً يومي الأربعاء والخميس الموافقين 19 و20 فبراير والثامنة مساءً الجمعة 21 فبراير.

وتضم الفرقة 50 عارضًا محترفًا يؤدون مجموعة من التابلوهات الفلكلورية الراقصة تجمعها فكرة فنية واحدة تعبر عن اسم العرض وتحمل المشاهد في رحلة إلى جورجيا القديمة عاكسة طابع مجتمعها الفريد في شكل يتميز بالإبهار وتكامل العناصر الفنية من ملابس، وديكور، وإضاءة، وموسيقى ومدعم بتقنيات تكنولوجية حديثة منها رقصه النبلاء، ورقصة المحاربين، والمبارلاهة، والسير في مدينة تبليسي القديمة، والتاجر المضحك، والخدعة، وأمطار الربيع، والتنافس والرقصة الأخيرة.

يذكر أن فرقة الباليه الملكي القومي بجورجيا تحت قيادة جيلا بوتسخيشفلي، ومايا كيكنادس، قدمت عروضًا على أشهر المسارح العالمية في 80 دولة على مدار 30 عامًا وشهدها أكثر من 40 مليون مشاهد.