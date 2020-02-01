أبو شقة: بيت الأمة شهد عُرسًا ديمقراطيًا.. و"الوفد" هو الفائز الوحيد (صور)

كتبت- ميرا إبراهيم:

أعرب المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، عن شكره للجنة المشرفة على انتخابات المكتب التنفيذي لحزب الوفد، مؤكدًا أن بيت الأمة شهد عُرسًا ديمقراطيًا، توّج به الوفد تاريخه العريق، الذي كانت أهم معاركه الدستور والقاونون.

وأكد "أبو شقة" أن ما يشهده الوفد من روح ديمقراطية وأخوة، يعتبر تأكيدًا على ما يتمتع به الحزب من مبادئ راسخة تؤكد الشفافية والنزاهة والحرية الكاملة.

وشدد "أبو شقة" على أن حزب الوفد يؤكد للجميع أن داخل المؤسسة الحزبية لا يضم ضغائن أو خلافات، فالجميع يعنيه مصلحة الحزب أولًا، التي تسمو وترتفع عن الأغراض الشخصية، وهو ما سيجعل الحزب يتبوأ مكانة كبيرة في المجتمع، خاصة وأن الوفد لن يقبل بأقل من 30% من خلال حزب قوي له رصيد من التواجد في الشارع.