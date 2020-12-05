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وزير الأوقاف: الوطنية الحقيقية عطاء وانتماء وجهد وعرق لأجل الوطن

10:50 ص السبت 05 ديسمبر 2020
وزير الأوقاف: الوطنية الحقيقية عطاء وانتماء وجهد وعرق لأجل الوطن

وزير الأوقاف محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الوطنية الحقيقية عطاء وانتماء وجهد وعرق لأجل الوطن وقواتنا المسلحة مدرسة عظيمة للوطنية.

وأشاد وزير الأوقاف، خلال ندوة بعنوان "مقتضى الولاء والانتماء الوطني" حضرها محافظ أسيوط عصام سعد، بما تقدمه وتبذله الدولة المصرية والقيادة السياسية للمواطنين على المستوى الأمني أو الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف: "لا أعلم أي دولة في العالم توفر عشرات الآلاف من المساكن مجهزة تجهيزًا كاملًا مثل ما قدمته مصر لأبنائها في مبادرة "حياة كريمة"، إضافة إلى ما نشهده من إنجازات ونهضة في مختلف المجالات".

وفي سياق متصل، أشار وزير الأوقاف إلى أنه لا يدرك حقيقة الوطن وقيمته إلا من فقد وطنه، وقديما قالوا وما زالوا: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء لا يعرف قدرها إلا المرضى، فالوطن تاج على رؤوس الوطنيين الشرفاء، لا يعرف معنى الوطن حق المعرفة إلا من فقدوا أوطانهم الأب في دولة، الأم في دولة، والأولاد في دولة.

وأوضح أن الوزارة بذلت جهودا كبيرة في ترسيخ الشخصية الوطنية عند الأئمة والدعاة من خلال برامج تدريبية وكتابات موثقة علمية من أهمها كتاب الكليات الست.​

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف

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