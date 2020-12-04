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تفاصيل زيارة وزيرة الهجرة لمركز ترميم التراث السينمائي بمدينة الإنتاج الإعلامي

07:35 م الجمعة 04 ديسمبر 2020
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(مصراوي):

أبدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، اهتمامًا كبيرًا بمركز حماية وترميم التراث السينمائي بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وأوضحت الوزيرة أن ما يقوم به المركز يمثل أهمية كبيرة لنقل تاريخ مصر السينمائي والوثائقي عبر الأجيال القادمة، بتقنية عالية جدًا.

وزارت الوزيرة المركز بعد إلقائها محاضرة للصحفيين والإعلاميين السودانيين أمس، واستمعت لشرح من أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، والقائمين على المركز، حول خطوات تحويل الشرائط السينمائية القديمة والتي أوشكت على التلف إلى تقنية 6K بواسطة أحدث المعدات التكنولوجية العالمية.

كما شاهدت عرضًا لنماذج من نسخ الجريدة السينمائية قبل وبعد الترميم، وهي ضمن مشروع ضخم تقوم به المدينة بالاتفاق مع الهيئة العامة للاستعلامات.

مدينة الإنتاج الإعلامي نبيلة مكرم وزارة الهجرة

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