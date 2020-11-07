الآن.. أمطار متوسطة على القاهرة والجيزة
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(مصراوي):
تشهد محافظتي القاهرة والجيزة، مساء اليوم السبت، أمطارًا من خفيفة إلى متوسطة، بينما يشهد عدد من المحافظات موجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة.
وأعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية أماكن سقوط الأمطار بداية من غدٍ الأحد حتى الأربعاء المقبل، حيث تتعرض القاهرة غدا لأمطار خفيفة على بعض المناطق، وتكون متوسطة إلى خفيفة على الوجه البحري خاصة مناطق كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية.
وأضافت الهيئة، في بيان، أن السواحل الشمالية الغربية وشمال سيناء من المتوقع أن تتعرض لأمطار غزيرة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا، خاصة مناطق السلوم والاسكندرية ومطروح وبورسعبد ورفح، كما تكون خفيفة على بعض المناطق من شمال الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر.
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