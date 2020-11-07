رئيس الإنجيلية من أمام لجنة انتخابات النواب: ممارسة وطنية في صناعة الديمقراطية

كتب- مصراوي:

أدلى الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، بصوته اليوم السبت، في انتخابات مجلس النواب بمصر الجديدة.

وأكد زكي في تصريحات له "أن المشاركة في انتخابات مجلس النواب فرصة حقيقية لممارسة حق وطني ودستوري لصناعة الديمقراطية، وترسيخ دولة المواطنة".

جاء ذلك كأول نشاط له بعد إعلان رئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر شفاءه من فيروس كورونا المستجد، وتجاوزه فترة العلاج.

وأدلى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ، بصوته صباح اليوم السبت في انتخابات مجلس النواب، بمدرسة الجبرتي الابتدائية بمنطقة شيراتون.

وقال رئيس الإنجيلية "إن مشاركة جميع المواطنين في انتخابات مجلس النواب يعكس ممارسة حرة وحقيقية لتحقيق الديمقراطية على أرض الواقع، وترسيخ لدولة المواطنة، بجانب كونها استحقاقًا دستوريًّا هامًّا لبناء وتقدم الدولة المصرية".