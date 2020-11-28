أكثر الكلمات إنتشاراً

اغتيال زادة نهائي القرن الطقس مارادونا انتخابات النواب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا أسعار الذهب سد النهضة وباء في القاهرة البحث عن أكثم

"الزراعة": تنفيذ 7 مدارس حقلية في 5 محافظات خلال أسبوع

05:18 م السبت 28 نوفمبر 2020
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة

كتب- مصراوي:

قال د.عادل عبد العظيم، وكيل مركز البحوث الزراعية للتدريب والإرشاد، إنه بناءً على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة، وتحت رعاية د.محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، تم تنفيذ المدارس الحقلية للموسم الشتوي للتواصل مع الزراع ومربي الإنتاج الحيواني، لنشر الوعي بأهم التوصيات الفنية في مختلف المجالات الزراعية.

وأضاف عبد العظيم، خلال حديث له اليوم السبت، أنه تم خلال الفترة من ٢٢ حتى ٢٦ نوفمبر الجاري، تنفيذ ٧ مدارس حقلية، علي النحو التالي:

- (٣) مدارس حقلية للإنتاج الحيواني بمحافظات الغربية ودمياط والدقهلية.

- (٣) مدارس حقلية لمحصول الفول البلدي بمحافظة سوهاج ومنطقة النوبارية، بمشاركة كل من معهد بحوث أمراض النبات ووقاية النبات والمعمل المركزي لبحوث الحشائش.

(١) مدرسة حقلية لمحصول بنجر السكر في منطقة النوبارية بمشاركة كل من معهد بحوث أمراض النبات ووقاية النبات والمعمل المركزي لبحوث الحشائش وبالتنسيق مع مجلس المحاصيل السكرية.

مركز البحوث الزراعية وزارة الزراعة

الخبر التالى:

"الزراعة": بحث توفير الميكنة الزراعية وتطوير منظومة الري لأهالي سيوة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 114832

    عدد المصابين

  • 102390

    عدد المتعافين

  • 6608

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 61299884

    عدد المصابين

  • 42391513

    عدد المتعافين

  • 1437622

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا