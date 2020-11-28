اليوم.. عزاء الحقوقي حافظ أبوسعدة بمسجد "أبوالمكارم" بصلاح سالم

كتب- محمد نصار:



يقام مساء اليوم السبت الموافق 28 نوفمبر بعد صلاة المغرب عزاء فقيد الحركة الحقوقية الدكتور حافظ أبوسعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بساحة مسجد أبوالمكارم أسفل كوبري الفردوس بشارع صلاح سالم.



كان محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان قد نعى الفقيد، مساء الخميس قائلا: "برحيله فقدت مصر أحد الحقوقيين الوطنيين المتميزين ومن أعضاء المجلس المؤسسين له، قام بدور متميز وبناء في رئاسة لجان المجلس وتمثيله في العديد من المحافل الدولية والمحلية وكذلك المشاركة بخبرته وعلمه في إعداد العديد من الدراسات والبحوث والتقارير التي قام بها المجلس منذ إنشاءه وحتى الآن، وإن المجلس فقد أحد أعمدته ورموزه المخلصة التي عملت بكل جد وإخلاص حتى يتبوأ المجلس مكانته".



وقدم فايق عزاء المجلس القومي لحقوق الإنسان لأسرته وتلاميذه وسائر الحركة الحقوقية في مصر