الأحد.. مناقشة موازنة "القابضة للكهرباء" و "نقل الكهرباء" عن العام المالي الماضي
كتب- محمد صلاح:
يترأس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الأحد المقبل، أعمال الجمعية العامة لمناقشة ميزانيتي الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء عن العام المالي 2019/2020.
يحضر الجمعية بعض الوزراء ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركتين مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا نتيجة بدء الموجة الثانية من الجائحة.
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