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الأحد.. مناقشة موازنة "القابضة للكهرباء" و "نقل الكهرباء" عن العام المالي الماضي

10:41 ص الخميس 26 نوفمبر 2020
الأحد.. مناقشة موازنة "القابضة للكهرباء" و "نقل الكهرباء" عن العام المالي الماضي

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

يترأس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الأحد المقبل، أعمال الجمعية العامة لمناقشة ميزانيتي الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركة المصرية لنقل الكهرباء عن العام المالي 2019/2020.

يحضر الجمعية بعض الوزراء ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركتين مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا نتيجة بدء الموجة الثانية من الجائحة.

نقل الكهرباء القابضة للكهرباء محمد شاكر

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