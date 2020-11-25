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​طمأنت المصريين.. النائب أحمد صبور يشيد بكلمة الرئيس عن "كورونا"

09:32 م الأربعاء 25 نوفمبر 2020
​طمأنت المصريين.. النائب أحمد صبور يشيد بكلمة الرئيس عن "كورونا"

المهندس أحمد صبور

كتب- مصراوي:

قال المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي حول التداعيات والتطورات الخاصة بفيروس كورونا في مصر، تؤكد على حرصه الشديد على كشف كافة الحقائق أمام الشعب المصري، وطمأنته حول جهود مؤسسات الدولة في منع انتشار الفيروس، والحفاظ على صحة المواطنين باعتبارها الأولوية الاولي له منذ توليه السلطة.

وقال "صبور"، في بيان اليوم الأربعاء، إن تشديد الرئيس السيسي، على أن كلمة "الوعي هو اللقاح الحقيقي"، تتطلب من جميع المصريين الالتزام بجميع التدابير الاحترازية وفي مقدمتها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، وقيام كافة المؤسسات الحكومية والخاصة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الموظفين والعاملين.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أن حرص رئيس الجمهورية على الخروج بنفسه لمخاطبة الشعب، لابد أن يقابله اهتمام من المواطنين بحيث يدركوا أن الأزمة لم تنتهي، وأن معركة الوعي هي السلاح الحقيقي لمواجهة الفيروس اللعين"، موضحا أن كلمة الرئيس جاءت في التوقيت المناسب خاصة في ظل الانتشار العالمي لفيروس كورونا وزيادة معدلاته مرة أخرى بصورة مخيفة ومفزعة في عدد كبير من دول العالم.

وأِشاد صبور، بحرص الرئيس السيسي على تأكيد جهود الدولة في توفير أفضل لقاح للفيروس لكل المواطنين، وتعكس مقولته التاريخية بأن بناء الإنسان هي الشغل الشاغل للقيادة السياسية، داعيا المواطنين إلى دعم الجهود الرئاسية في الحد من انتشار فيروس كورونا وتداعياته.

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