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وزير الطيران يبحث مع وزير النقل السوداني التعاون المشترك بمجال النقل الجوي

08:53 م الأربعاء 25 نوفمبر 2020
وزير الطيران يبحث مع وزير النقل السوداني التعاون المشترك بمجال النقل الجوي

وزير الطيران مع وزير النقل السوداني

كتب- محمد عبيد:

عقد الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، اجتماعا موسعاً مع المهندس هاشم بن عوف سليمان وزير البنية التحتية والنقل السوداني، لبحث وتعزيز أوجه التعاون المشترك بين مصر والسودان الشقيق في مجال الطيران المدني.

حضر اللقاء الطيار منتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، والسفير محمد إلياس، سفير دولة السودان بالقاهرة، ولفيف من قيادات الوزارة والشركات التابعة.

في بداية اللقاء أعرب وزير الطيران المدني عن سعادته بهذا اللقاء المثمر مؤكداً على حرص الحكومة المصرية بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء في دولة السودان.

وأضاف الطيار منار، أنه تم مناقشة بنود اتفاقية النقل الجوي الثنائية لزيادة معدلات التشغيل بين البلدين، وكيفية وضع آليات للتعاون بمختلف المجالات داخل قطاع الطيران، وبخاصة مجالات الصيانة والبنية التحتية للمطارات، فضلاً عن أنظمة الملاحة والشحن الجوي بما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري من خلال التعاون بين شركة مصر للطيران والخطوط السودانية وزيادة الصادرات والواردات بين مصر والسودان.

ومن جانبه، أعرب وزير النقل عن سعادته بهذا اللقاء موضحًا أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون مع وزارة الطيران المدني في تنفيذ عددا من المشروعات المهمة وذلك لما يمتلكه قطاع الطيران المدني المصري من خبرات واسعة في هذا المجال، ليحقق نقلة نوعية كبيرة في صناعة النقل الجوي بين البلدين.​

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