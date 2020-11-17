الصحة للمواطنين: 6 قواعد مهمة للحماية من كورونا
كتب - أحمد جمعة:
نشرت وزارة الصحة والسكان، إنفوجرافيك عبر حسابها على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء، تضمن 6 قواعد للحماية من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-١٩).
وشملت هذه القواعد: البقاء في المنزل في حال ظهور أي أعراض والاتصال بالخط الساخن، والتباعد الاجتماعي مسافة لا تقل عن متر، مع الابتعاد عن التجمعات.
كما شملت القواعد: التنظيف والتطهير المستمر للأسطح والأرضيات بالمطهرات، وغسل الأيدي داخل وخارج المنزل، والحرص على ارتداء الكمامة باستمرار.
واستقر مؤشر الوفيات عند مستوى 5.8%، فيما استمر تأرجح عدد الحالات اليومية بين 10 إلى 20 حالة في المتوسط.
ولا يزال معدل الوفيات في مصر مرتفعا عن متوسط معدل الوفيات العالمي المُسجل لدى منظمة الصحة العالمية وهو 5.3%، وفق الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة في المنظمة.
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