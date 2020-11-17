أكثر الكلمات إنتشاراً

مصر وتوجو الانتخابات الأمريكية انتخابات النواب فيروس كورونا أسعار الذهب الطقس سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة البحث عن أكثم

الصحة للمواطنين: 6 قواعد مهمة للحماية من كورونا

03:28 م الثلاثاء 17 نوفمبر 2020
الصحة للمواطنين: 6 قواعد مهمة للحماية من كورونا

فيروس كورونا

كتب - أحمد جمعة:

نشرت وزارة الصحة والسكان، إنفوجرافيك عبر حسابها على موقع "تويتر" اليوم الثلاثاء، تضمن 6 قواعد للحماية من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-١٩).

وشملت هذه القواعد: البقاء في المنزل في حال ظهور أي أعراض والاتصال بالخط الساخن، والتباعد الاجتماعي مسافة لا تقل عن متر، مع الابتعاد عن التجمعات.

كما شملت القواعد: التنظيف والتطهير المستمر للأسطح والأرضيات بالمطهرات، وغسل الأيدي داخل وخارج المنزل، والحرص على ارتداء الكمامة باستمرار.

واستقر مؤشر الوفيات عند مستوى 5.8%، فيما استمر تأرجح عدد الحالات اليومية بين 10 إلى 20 حالة في المتوسط.

ولا يزال معدل الوفيات في مصر مرتفعا عن متوسط معدل الوفيات العالمي المُسجل لدى منظمة الصحة العالمية وهو 5.3%، وفق الدكتور أمجد الخولي، استشاري الأوبئة في المنظمة.

EnBwgrJWEAUCpdO

فيروس كورونا الإصابة بفيروس كورونا الحماية من كورونا غسل الأيدي ارتداء الكمامة

الخبر التالى:

هاني سري الدين: لجنة صياغة لائحة "الشيوخ" لم تتطرق إلى بدلات الأعضاء لهذا السبب

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 111009

    عدد المصابين

  • 101179

    عدد المتعافين

  • 6465

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 54972303

    عدد المصابين

  • 38241983

    عدد المتعافين

  • 1326791

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:من الصحة للمواطنين: 6 قواعد مهمة للحماية من كورونا

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا